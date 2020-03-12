Вдалого вечора: найкращі анекдоти 12 березня

На роботі не кавовий апарат, а якийсь офісний тамагочі - спочатку йому води налий, потім зернами погодуй, а потім і відходи прибери. Так цей поганець ще й під себе наробив.

3

Сьогодні до мене приходили свідки Єгови. Агітувати. Після розмови зі мною, вони втратили сенс життя ...

Пішов алкаш на риболовлю з собакою і зловив золоту рибку.

- Відпусти мене, добра людина, я три будь-яких бажання виконаю.