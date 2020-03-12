Вдалого вечора: найкращі анекдоти 12 березня

На роботі не кавовий апарат, а якийсь офісний тамагочі - спочатку йому води налий, потім зернами погодуй, а потім і відходи прибери. Так цей поганець ще й під себе наробив.
Сьогодні до мене приходили свідки Єгови. Агітувати. Після розмови зі мною, вони втратили сенс життя ...
Пішов алкаш на риболовлю з собакою і зловив золоту рибку.
- Відпусти мене, добра людина, я три будь-яких бажання виконаю.
- О круто! Мені бочку пива, собаці кістку, а потім засохни.
– Все життя мені зіпсував! Всю молодість на тебе витратила! - чути ридання дівчини з кімнати.
– Донечко, досить розмовляти з дипломом.