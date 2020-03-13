Вдалого дня особливо сьогодні: ранкові анекдоти 13 березня

1 - Ти пам'ятаєш той день, коли ми з тобою познайомилися?

2 - Це сталося в п'ятницю 13, коли я йшов додому. Підімаючись сходами, я спіткнувся на 13 поверсі біля дверей під номером 213, тому що цифра 2 лежала на підлозі. Я постукав рівно 13 разів, тому що ніхто не відчиняв. Коли все ж таки відчинилися двері, за столом сиділо тринадцять людей і ти була тринадцятою, ось тоді я познайомився з тобою!

3 П'ятницю тринадцятого, випий води, здивуй печінку! У п'ятницю 13, чорти запропонували ангелам зіграти в футбол. - Ми згодні, - відповіли ангели. - Тим більше, що найкращі гравці перебувають у нас ...