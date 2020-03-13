Нереальний заряд позитиву: вечірні анекдоти 13 березня

- Що відбувається? Ми з тобою народилися в один день, підтримували однаковий спосіб життя. А я стала стара, в'яла, зморшкувата, а ти така ж пухкенька, як в молодості ...

- А ти "Сри" на все!

Щоб натякнути гостям, що вони засиділися, змініть пароль від вай-фаю.

4

Не розумію, навіщо мій чоловік витрачає гроші на те, щоб дивитися бої зі змішаних єдиноборств, коли йому досить кинути цукерку на підлогу перед нашими трьома дітьми.

- Як називається, коли чуєш чужі голоси в голові? А, все, спасибі.