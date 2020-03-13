Скачать
Субота, 14.03.2020
У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу
Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу
Фуркад виграв свою останню гонку (Відео)
Фуркад виграв свою останню гонку (Відео)
14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Нереальний заряд позитиву: вечірні анекдоти 13 березня

Дивіться фото (5)
Нереальний заряд позитиву: вечірні анекдоти 13 березня
18:51 Пт, 13 Березень 2020 Телеграф Фото: Телеграф

Ви не зможете стриматися від сміху.

  • 1

    Скаржиться обличчя сідниці:

    - Що відбувається? Ми з тобою народилися в один день, підтримували однаковий спосіб життя. А я стала стара, в'яла, зморшкувата, а ти така ж пухкенька, як в молодості ...

  • 2

    - А ти "Сри" на все!

  • 3

    Щоб натякнути гостям, що вони засиділися, змініть пароль від вай-фаю.

  • 4

    Не розумію, навіщо мій чоловік витрачає гроші на те, щоб дивитися бої зі змішаних єдиноборств, коли йому досить кинути цукерку на підлогу перед нашими трьома дітьми.

    - Як називається, коли чуєш чужі голоси в голові? А, все, спасибі.

Радісного вам дня: анекдоти 13 березня

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (5)

Все по темі:

Позитив, Прикол, Курйоз, Підбірка, Гумор, Радість, Настрій, Посмішка, Сміх, Веселощі, Анекдоти, Жарти, Сміхота, Анекдоти на день, Українські анекдоти, Веселі анекдоти, Найсмішніші анекдоти, Найсмішніші анекдоти 13 березня.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кубок світу: Підгрушна не стартуватиме, Джима - під питанням
02 В Україні зафіксовано 59 підозр на коронавірус
03 14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
04 Україна повністю закриває авіасполучення
05 В Україні будуть саджати "росповсюджувачів" коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Ляшко призначить головних санітарних лікарів у регіонах
Ляшко призначить головних санітарних лікарів у регіонах
Обстріли в Іраку: троє військових США поранено
Обстріли в Іраку: троє військових США поранено
В Одесі невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку
В Одесі невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку
Версаче пожертвувала 200 тисяч євро на боротьбу з коронавірусом в Італії
Версаче пожертвувала 200 тисяч євро на боротьбу з коронавірусом в Італії
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся