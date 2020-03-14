Настрій на весь день: анекдоти 14 березня

1 Підходить маленький син до мами: - Мам, а коли я буду великим, той що знизу, він теж збільшиться? - А навіщо тобі, синку?

2 - Ну я буду чистити зуби ним, як тато няні ...

3 Чоловік випивав п'ять днів поспіль, доки дружина не здогадалася відірвати на календарі п'ятницю. В аптеці: – Найкращий засіб для вирощування волосся у вас є? – Є. Он бачите за касою людина з вусами? Це моя дружина – вона просто спробувала пробку з пляшечки зубами відкрутити…