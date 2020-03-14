Настрій на весь день: анекдоти 14 березня

Підходить маленький син до мами:
- Мам, а коли я буду великим, той що знизу, він теж збільшиться?
- А навіщо тобі, синку?
- Ну я буду чистити зуби ним, як тато няні ...
Чоловік випивав п'ять днів поспіль, доки дружина не здогадалася відірвати на календарі п'ятницю.
В аптеці:
– Найкращий засіб для вирощування волосся у вас є?
– Є. Он бачите за касою людина з вусами? Це моя дружина – вона просто спробувала пробку з пляшечки зубами відкрутити…
Коли ви плачете - ніхто не бачить ваші сльози. Коли ви щасливі - ніхто не помітить вашу посмішку. Але спробуйте, тільки пукнути ...