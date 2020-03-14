З нами не засумуєш: вечірні анекдоти 14 березня

- Ой, ні, не можу. Всі ж відразу зрозуміють, чим я буду займатися, мені соромно.

- Зайди по дорозі в аптеку, купи презервативів.

- А ти в присутності їжі як поводишся?

- Навколо купа народу, а тигр поводиться цілком природно, ніби нікого немає поряд.

- А йти з чотирма дітьми по вулиці тобі не соромно?!

- Пане професоре, я не заслуговую двійки!

4

- Знаю, але більш низьких оцінок у нас, на жаль, немає!

- А мені мама завжди купує біляш за п'ятірку!

- Судячи по фігурі, ти - кругла відмінниця!