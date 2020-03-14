З нами не засумуєш: вечірні анекдоти 14 березня

Чоловік - дружині:
- Зайди по дорозі в аптеку, купи презервативів.
- Ой, ні, не можу. Всі ж відразу зрозуміють, чим я буду займатися, мені соромно.
- А йти з чотирма дітьми по вулиці тобі не соромно?!
Зоопарк:
- Навколо купа народу, а тигр поводиться цілком природно, ніби нікого немає поряд.
- А ти в присутності їжі як поводишся?
Студент скиглить:
- Пане професоре, я не заслуговую двійки!
- Знаю, але більш низьких оцінок у нас, на жаль, немає!
- А мені мама завжди купує біляш за п'ятірку!
- Судячи по фігурі, ти - кругла відмінниця!