Анекдоти які змусять вас сміятися весь день 15 березня

Хлопці, які говорять дівчатам: «Вашій мамі зять не потрібен?», не обов'язково підбивают клинці, можливо вони тупо торгують людьми.
У кожній дівчині є щось особливе. Щось таке, за що її хочеться придушити.
- Ти куди? Залишайся, посидимо, пивасика поп'ємо. Досить вже дружину слухатися!
- Ось коли ти будеш прати мої шкарпетки, прибирати в моєму домі, варити мені борщ, будеш спати зі мною і народиш мені дітей, я буду слухатися тебе. А поки це робить моя дружина, я буду слухатися її ...
Іноді я розумію, що помиляюсь. Але нікому в цьому не зізнаюся. Повинні ж бути у чоловіка свої маленькі секрети.