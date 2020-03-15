Анекдоти які змусять вас сміятися весь день 15 березня

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2 Хлопці, які говорять дівчатам: «Вашій мамі зять не потрібен?», не обов'язково підбивают клинці, можливо вони тупо торгують людьми.

3 У кожній дівчині є щось особливе. Щось таке, за що її хочеться придушити. - Ти куди? Залишайся, посидимо, пивасика поп'ємо. Досить вже дружину слухатися!