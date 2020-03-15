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Анекдоти які змусять вас сміятися весь день 15 березня

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Анекдоти які змусять вас сміятися весь день 15 березня
11:41 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Найкращі анекдоти для вдалого дня.

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  • 2

    Хлопці, які говорять дівчатам: «Вашій мамі зять не потрібен?», не обов'язково підбивают клинці, можливо вони тупо торгують людьми.

  • 3

    У кожній дівчині є щось особливе. Щось таке, за що її хочеться придушити.

    - Ти куди? Залишайся, посидимо, пивасика поп'ємо. Досить вже дружину слухатися!

  • 4

    - Ось коли ти будеш прати мої шкарпетки, прибирати в моєму домі, варити мені борщ, будеш спати зі мною і народиш мені дітей, я буду слухатися тебе. А поки це робить моя дружина, я буду слухатися її ...

    Іноді я розумію, що помиляюсь. Але нікому в цьому не зізнаюся. Повинні ж бути у чоловіка свої маленькі секрети.

Вдалого вам дня: ранкові анекдоти 15 березня

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