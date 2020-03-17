Веселі анекдоти, які наповнять ваш день позитивом 17 березня

Маленькі хитрощі. Якщо в офісі нестерпно спекотно, то просто заморозьте воду в декількох пляшках і кидайте їх в обличчя тим, хто заговорить про відпустку на море.

4

Я загубив контактну лінзу в тренажерному залі. Поки я її шукав, навколо почали збиратися люди, і, коротше кажучи, я тепер викладаю йогу.

Наш кіт обожнює скотч. Я розумію, що він шотландець і любов до скотчу у нього в генах, але як йому пояснити що це не той скотч!