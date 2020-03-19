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Четвер, 19.03.2020
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Не припиняйте сміятися: ранкові анекдоти 19 березня

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Не припиняйте сміятися: ранкові анекдоти 19 березня
04:45 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Не втрачайте почуття гумору! Для вас підібрана найкраща підбірка свіжих анекдотів.

  • 1

  • 2

    У кишечнику живе в середньому близько 50 трильйонів мікроорганізмів, за кількістю жителів, це 140 планет, таких як Земля. Для них ти бог? У тебе є що їм сказати?

  • 3

    Чому по кавунах можна стукати, щоб перевірити хороший він чи ні, а по людях не можна?

  • 4

    - Я сказав Джину, що моїм третім і останнім бажанням, буде зробити мою сім'ю щасливою. І після цього я почав зникати.

    Все-таки життя нині стало набагато простішим. Років двадцять тому, щоб впустити телефон в унітаз, потрібно було спочатку відірвати його від стіни.

 Вечірні анекдоти 18 березня

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