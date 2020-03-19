Не припиняйте сміятися: ранкові анекдоти 19 березня

У кишечнику живе в середньому близько 50 трильйонів мікроорганізмів, за кількістю жителів, це 140 планет, таких як Земля. Для них ти бог? У тебе є що їм сказати?

Чому по кавунах можна стукати, щоб перевірити хороший він чи ні, а по людях не можна?

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- Я сказав Джину, що моїм третім і останнім бажанням, буде зробити мою сім'ю щасливою. І після цього я почав зникати.

Все-таки життя нині стало набагато простішим. Років двадцять тому, щоб впустити телефон в унітаз, потрібно було спочатку відірвати його від стіни.