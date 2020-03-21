Хвилинка гумору: ранкові анекдоти 21 березня

Я прокинувся в понеділок, щоб у вівторок піти на роботу, але в середу я дізнався, що в четвер буде дощ, і тоді в п’ятницю я подумав: навіщо йти працювати в суботу, якщо в неділю вихідний?
На дотик я значно молодше!
Гострий психоз — я говорю з котом.
Гострий галюцинаторний психоз — я говорю з неіснуючим котом.
Параноя — я боюся сказати зайвого при котові.
Шизофренія — кіт говорить всередині мене.
Неврастенія — кіт мене ігнорує, і мені це здається абсолютно нестерпним.
Маніакально-депресивний психоз – мій кіт мене не цінує.
Я намагаюся уникати всього, що робить мене товстим: ваги, дзеркал, наприклад.