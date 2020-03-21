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Хвилинка гумору: ранкові анекдоти 21 березня

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Хвилинка гумору: ранкові анекдоти 21 березня
04:40 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

З нашими анекдотами Ваш ранковий настрій буде просто чудовий!

  • 1

  • 2

    Я прокинувся в понеділок, щоб у вівторок піти на роботу, але в середу я дізнався, що в четвер буде дощ, і тоді в п’ятницю я подумав: навіщо йти працювати в суботу, якщо в неділю вихідний?

  • 3

    На дотик я значно молодше!

    Гострий психоз — я говорю з котом.

    Гострий галюцинаторний психоз — я говорю з неіснуючим котом.

    Параноя — я боюся сказати зайвого при котові.

    Шизофренія — кіт говорить всередині мене.

    Неврастенія — кіт мене ігнорує, і мені це здається абсолютно нестерпним.

  • 4

    Маніакально-депресивний психоз – мій кіт мене не цінує.

    Я намагаюся уникати всього, що робить мене товстим: ваги, дзеркал, наприклад.

Ударна доза чудового настрою: вечірні анекдоти 20 березня 

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