Хвилинка веселощів на цілий день: анекдоти 22 березня

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Секрет щасливого сімейного життя - це коли дружина "жайворонок", а чоловік - "сова". Дружина не бачить яким він приходить додому вночі, а чоловік не бачить якою вона прокидається вранці.

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