Хвилинка веселощів на цілий день: анекдоти 22 березня

Секрет щасливого сімейного життя - це коли дружина "жайворонок", а чоловік - "сова". Дружина не бачить яким він приходить додому вночі, а чоловік не бачить якою вона прокидається вранці.
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Ви знаєте, на карантині зовсім не нудно! Але як таке може бути, що в 1 кг пакету рису 2789 зерен, а в іншому 2804?
Якщо ваш чоловік пішов до іншої, значить її чоловік пішов до третьої і т.д. Чекайте, скоро чийсь чоловік прийде до вас. Повинні ж вони кудись діватися!