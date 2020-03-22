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Хвилинка веселощів на цілий день: анекдоти 22 березня

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Хвилинка веселощів на цілий день: анекдоти 22 березня
12:03 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф Фото: Телеграф

Анекдоти піднімуть настрій кожному навіть у коронавірусний карантин.

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    Секрет щасливого сімейного життя - це коли дружина "жайворонок", а чоловік - "сова". Дружина не бачить яким він приходить додому вночі, а чоловік не бачить якою вона прокидається вранці.

    Найпопулярніші книги світу: "А ви готові до самоізоляції? " "Я і ти сидимо вдома" "Як не вбити чоловіка за 10 днів".

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    Ви знаєте, на карантині зовсім не нудно! Але як таке може бути, що в 1 кг пакету рису 2789 зерен, а в іншому 2804?

    Якщо ваш чоловік пішов до іншої, значить її чоловік пішов до третьої і т.д. Чекайте, скоро чийсь чоловік прийде до вас. Повинні ж вони кудись діватися!

 Найкращі анекдоти по-українськи 22 березня

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