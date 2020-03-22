Гумор на вечір: анекдоти 22 березня

Ну що, я виплатив іпотеку, нарешті в цьому році поїду влітку відпочину вперше за 5 років. Може, в Іспанію, Грецію чи Італію. Може бути, навіть в США з'їжджу, мене туди давно знайома кличе. Курс євро: Удачі, братан. Долар: LOL. Коронавірус: Без коментарів.

Багато холостяків мріють про красиву, розумну і турботливу дружину. Багато одружених мріють про це теж.

- Ти вже розійшлася зі своїм чоловіком?

4

- Ні ще... Він каже, згідно із законом я повинна виконувати обов'язки ще два тижні, поки він не знайде заміну.

- Офіціант! Я не буду їсти цю гидоту. Покличте кухаря.

- Марно, сер, він теж не буде!