Доза сміху на весь день: найсмішніші анекдоти 25 березня

1 - Один чоловік купує два кілограми цукерок. - А навіщо вам стільки?

2 - Для моєї тещі, бо вона вчора казала, що за кіло цукерок відала б півжиття, то я й купую відразу два.

3 Перша відпустка молодої секретарки - декретна. - Так ти кажеш, що покохав мене з першого погляду? - Так! - І одружишся зі мною? - Звичайно. - Тоді поцілуй мене!