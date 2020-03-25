Доза сміху на весь день: найсмішніші анекдоти 25 березня

- Один чоловік купує два кілограми цукерок.
- А навіщо вам стільки?
- Для моєї тещі, бо вона вчора казала, що за кіло цукерок відала б півжиття, то я й купую відразу два.
Перша відпустка молодої секретарки - декретна.
- Так ти кажеш, що покохав мене з першого погляду?
- Так!
- І одружишся зі мною?
- Звичайно.
- Тоді поцілуй мене!
- Сховаймося в парку, а то ще хтось побачить і жінці розкаже…
– Куди йдеш?
– Наводити порядок в міністерстві.
– Яка ж ти смілива!
– Ні, просто працюю там прибиральницею.