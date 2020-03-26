Це зробить ваш день: анекдоти 26 березня

Пацієнтка: Але ж, пане докторе, вже десять хвилин тримаю виставлений язик, а ви на нього зовсім не дивитеся.
Лікар: Вже можете його сховати, бо я хотів тільки спокійно виписати рецепт.
Група досвідчених археологів під час розкопок знайшла групу менш досвідчених археологів.
Дружина, йдучи в магазин, попередила чоловіка:
– Будеш варити пельмені, кидай їх у каструлю по одному, щоб не злиплися!
Коли повернулася, злий чоловік варив шостий пельмень!
Сьогодні ліг спати раніше – в 22:00. О першій годині ночі все ще не міг натішитися, що рано ліг спати.