Це зробить ваш день: анекдоти 26 березня

1 Пацієнтка: Але ж, пане докторе, вже десять хвилин тримаю виставлений язик, а ви на нього зовсім не дивитеся.

2 Лікар: Вже можете його сховати, бо я хотів тільки спокійно виписати рецепт.

3 Група досвідчених археологів під час розкопок знайшла групу менш досвідчених археологів. Дружина, йдучи в магазин, попередила чоловіка: – Будеш варити пельмені, кидай їх у каструлю по одному, щоб не злиплися!