Веселе завершення дня: вечірні анекдоти 27 березня

Розмова зі Свідком Єгови:
- Ви вже знайшли Бога?
- А він що, кудись пропав?
Карантин, день 10. Накричала на поліетиленовий пекетик за те, що він не відкривається.
Було проведено опитування радіослухачів на тему: "Що ви зараз слухаєте?". 90% чоловіків на таке питання відповіли "Дружину".
У психіатричній лікарні дзвонить телефон. Чоловічий голос запитує:
— Подивіться, будь ласка, чи є хто-небудь у палаті номер 10.
— Ні, нікого, — відповідає черговий.
— Оце так! Значить, мені все ж таки вдалося втекти?