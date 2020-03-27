Веселе завершення дня: вечірні анекдоти 27 березня

- Ви вже знайшли Бога?

- А він що, кудись пропав?

Карантин, день 10. Накричала на поліетиленовий пекетик за те, що він не відкривається.

4

Було проведено опитування радіослухачів на тему: "Що ви зараз слухаєте?". 90% чоловіків на таке питання відповіли "Дружину".

У психіатричній лікарні дзвонить телефон. Чоловічий голос запитує:

— Подивіться, будь ласка, чи є хто-небудь у палаті номер 10.

— Ні, нікого, — відповідає черговий.

— Оце так! Значить, мені все ж таки вдалося втекти?