Відмінний вечір суботи: анекдоти 28 березня

- Чули?! Миколі дали десять років за те, що він кинув дружину.
- Не кажіть дурниці! За це не дають термін. Я сам кинув двох дружин - і нічого!
- А ви з якого поверху кидали?
Виявилося, що вибрати день весілля дуже важка справа. Я хочу в червні, а він каже в день - "Ніколи".
- Підсудний, чому ви наклали купу перед дверима відділку міліції?
- Я художник, я так бачу світ!
- Ти, коли злишся, такий... сексуальний!
- Дівчино, я вам... в третій раз повторюю: пред'явіть документи!
- Бу-бу-бу, злий поліцейський.