Відмінний вечір суботи: анекдоти 28 березня

1 - Чули?! Миколі дали десять років за те, що він кинув дружину. - Не кажіть дурниці! За це не дають термін. Я сам кинув двох дружин - і нічого!

2 - А ви з якого поверху кидали? Виявилося, що вибрати день весілля дуже важка справа. Я хочу в червні, а він каже в день - "Ніколи".

3 - Підсудний, чому ви наклали купу перед дверима відділку міліції?