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Ваш заряд позитиву: ранкові анекдоти 29 березня

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Ваш заряд позитиву: ранкові анекдоти 29 березня
05:34 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Сміх і чудовий настрій робить життя яскравішим і є одним із найкращих ліків від нудьги. Ловіть анекдоти, які розвеселять навіть у найпохмуріший ранок.

  • 1

    Дві жінки в роздягальні. Одна надягає сімейні труси. Інша з подивом запитує:

    - Ой, Настю, з яких це пір ти носиш чоловічі труси?

  • 2

    - Так з того моменту, коли мій чоловік знайшов їх під ліжком!

  • 3

    Краще б комарі смоктали жир, а не кров...

    Стоматолог:

    - Ось цей зуб потрібно видаляти!

    - А скільки це буде коштувати?

    - Тисяча!

    - Тисяча за три хвилини роботи?

  • 4

    - Як скажете, можу тягнути повільно?

    Доведено, що хлопця, який повернувся з армії, перші два тижні абсолютно не хвилює, дочекалася його дівчина чи ні.

Відмінний вечір суботи: анекдоти 28 березня

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