Ваш заряд позитиву: ранкові анекдоти 29 березня

1 Дві жінки в роздягальні. Одна надягає сімейні труси. Інша з подивом запитує: - Ой, Настю, з яких це пір ти носиш чоловічі труси?

2 - Так з того моменту, коли мій чоловік знайшов їх під ліжком!

3 Краще б комарі смоктали жир, а не кров... Стоматолог: - Ось цей зуб потрібно видаляти! - А скільки це буде коштувати? - Тисяча! - Тисяча за три хвилини роботи?