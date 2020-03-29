Ваш заряд позитиву: ранкові анекдоти 29 березня

Дві жінки в роздягальні. Одна надягає сімейні труси. Інша з подивом запитує:
- Ой, Настю, з яких це пір ти носиш чоловічі труси?
- Так з того моменту, коли мій чоловік знайшов їх під ліжком!
Краще б комарі смоктали жир, а не кров...
Стоматолог:
- Ось цей зуб потрібно видаляти!
- А скільки це буде коштувати?
- Тисяча!
- Тисяча за три хвилини роботи?
- Як скажете, можу тягнути повільно?
Доведено, що хлопця, який повернувся з армії, перші два тижні абсолютно не хвилює, дочекалася його дівчина чи ні.