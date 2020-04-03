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П'ятниця, 03.04.2020
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Почніть ранок добре: найкращі анекдоти 3 квітня

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Почніть ранок добре: найкращі анекдоти 3 квітня
04:44 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Забудьте про карантин, краще розвеселіть себе і своїх близьких, особливою підбіркою найсвіжіших жартів!

  • 1

  • 2

    Прийшов на роботу, а там треба економити тепло та енергоресурси. Завісив штору, вимкнув комп’ютер, телефон, світло, зачинив двері на ключ. Виспався.

  • 3

    Цікаво жити в наш час: кожен день дізнаєшся нові смислові відтінки слова "П і...". 

    Овен: залишайся вдома.

    Телець: залишайся вдома.

    Близнюк: залишайся вдома.

    Рак: залишайся вдома.

    Лев: залишайся вдома.

    Діва: залишайся вдома.

    Терези: залишайся вдома.

    Скорпіон: залишайся вдома.

    Стрілець: залишайся вдома.

    Козеріг: залишайся вдома.

    Водолій: залишайся вдома.

  • 4

    Риби: залишайся вдома.

    - Чому, коли Ви посміхаєтеся, одне око у вас веселе, а інше сумне.

    - Веселе штучне.

Приємне завершення дня: вечірні анекдоти 2 квітня

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