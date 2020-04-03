Почніть ранок добре: найкращі анекдоти 3 квітня

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2 Прийшов на роботу, а там треба економити тепло та енергоресурси. Завісив штору, вимкнув комп’ютер, телефон, світло, зачинив двері на ключ. Виспався.

3 Цікаво жити в наш час: кожен день дізнаєшся нові смислові відтінки слова "П і...". Овен: залишайся вдома. Телець: залишайся вдома. Близнюк: залишайся вдома. Рак: залишайся вдома. Лев: залишайся вдома. Діва: залишайся вдома. Терези: залишайся вдома. Скорпіон: залишайся вдома. Стрілець: залишайся вдома. Козеріг: залишайся вдома. Водолій: залишайся вдома.