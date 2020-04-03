Почніть ранок добре: найкращі анекдоти 3 квітня

Прийшов на роботу, а там треба економити тепло та енергоресурси. Завісив штору, вимкнув комп’ютер, телефон, світло, зачинив двері на ключ. Виспався.
Цікаво жити в наш час: кожен день дізнаєшся нові смислові відтінки слова "П і...".
Овен: залишайся вдома.
Телець: залишайся вдома.
Близнюк: залишайся вдома.
Рак: залишайся вдома.
Лев: залишайся вдома.
Діва: залишайся вдома.
Терези: залишайся вдома.
Скорпіон: залишайся вдома.
Стрілець: залишайся вдома.
Козеріг: залишайся вдома.
Водолій: залишайся вдома.
Риби: залишайся вдома.
- Чому, коли Ви посміхаєтеся, одне око у вас веселе, а інше сумне.
- Веселе штучне.