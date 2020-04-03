Гарантують гарний настрій на весь день: анекдоти 3 квітня

1 В автобусі. Дружина чоловіку: - ... Ти бабник, ти не однієї спідниці не пропустиш! Поруч стоїть жінка:

2 - Пробачте, ви його сварите чи рекламуєте?

3 Після скандалу дружина поїхала до мами, так би мовити "на істеричну батьківщину". - Пашка, в мене комп’ютер не працює. - А ти пробувала кнопочку натиснути, таку велику? - Так! Все рівно не працює! - А в розетку включений? - Не знаю... зараз візьму ліхтарик і подивлюся. - А ліхтарик навіщо? - Та світло відключили…