Гарантують гарний настрій на весь день: анекдоти 3 квітня

В автобусі. Дружина чоловіку:
- ... Ти бабник, ти не однієї спідниці не пропустиш!
Поруч стоїть жінка:
- Пробачте, ви його сварите чи рекламуєте?
Після скандалу дружина поїхала до мами, так би мовити "на істеричну батьківщину".
- Пашка, в мене комп’ютер не працює.
- А ти пробувала кнопочку натиснути, таку велику?
- Так! Все рівно не працює!
- А в розетку включений?
- Не знаю... зараз візьму ліхтарик і подивлюся.
- А ліхтарик навіщо?
- Та світло відключили…
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