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П'ятниця, 03.04.2020
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Гарантують гарний настрій на весь день: анекдоти 3 квітня

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Гарантують гарний настрій на весь день: анекдоти 3 квітня
12:00 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Уявіть життя без гумору. Важко, чи не так? Жарти є частиною нашого існування, тому ловіть підбірку найкумедніших жартів, і у Вас буде гарний настрій.

  • 1

    В автобусі. Дружина чоловіку:

    - ... Ти бабник, ти не однієї спідниці не пропустиш!

    Поруч стоїть жінка:

  • 2

    - Пробачте, ви його сварите чи рекламуєте?

  • 3

    Після скандалу дружина поїхала до мами, так би мовити "на істеричну батьківщину".

    - Пашка, в мене комп’ютер не працює.

    - А ти пробувала кнопочку натиснути, таку велику?

    - Так! Все рівно не працює!

    - А в розетку включений?

    -  Не знаю... зараз візьму ліхтарик і подивлюся.

    - А ліхтарик навіщо?

    - Та світло відключили…

  • 4

    Під час пандемії коронавіруса дотримуйтесь безпечну відстань - не наближайтеся ближче ніж на 2 метри до холодильника!

Почніть ранок добре: найкращі анекдоти 3 квітня

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