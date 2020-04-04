Проженуть ваш смуток: найсмішніші анекдоти 4 квітня

1

2 Чоловік завжди відкриває мені двері в машині. Подруги і знайомі захоплюються ним, кажуть, що він у мене джентльмен. Але тільки одна я знаю, що ручка в машині зсередини зламана.

3 Теперь вислів: "У нього не всі вдома ..." зараз звучить як донос. - Знаєш, а мені здається, що у нас з тобою багато спільного... - Наприклад?