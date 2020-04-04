Проженуть ваш смуток: найсмішніші анекдоти 4 квітня

Чоловік завжди відкриває мені двері в машині. Подруги і знайомі захоплюються ним, кажуть, що він у мене джентльмен. Але тільки одна я знаю, що ручка в машині зсередини зламана.
Теперь вислів: "У нього не всі вдома ..." зараз звучить як донос.
- Знаєш, а мені здається, що у нас з тобою багато спільного...
- Наприклад?
- Двоє дітей, машина, іпотека, нездійснені мрії...
- Чого довго не відповідав?
- Курив на балконі ...
- 40 хвилин?
- Ну я ще бійку дивився ...
- Що за бійка?
- Так двоє зчепилися, кричать, б'ються ...
- І що кричать?
- Мяу, мяяяяяу!