Отримуй задоволення від кожної хвилини: анекдоти 5 квітня

- Іноді мені здається, що я тобі не рівня. Ось цей впевнений погляд через темні окуляри, фірмовий костюм, багатозначне мовчання...

- Петровичу, не відволікайся від зварювання, інакше знову норми не виконаємо.

3

Роби добро - і люди до тебе потягнуться. Ну як, люди - ледарі, дармоїди...

Забігає чоловік додому, дружину за руку, тягне в спальню, кидає на ліжко, накриває ковдрою.

- Років 15 такого вже не було, - в шоці промовила дружина!