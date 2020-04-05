Отримуй задоволення від кожної хвилини: анекдоти 5 квітня

- Іноді мені здається, що я тобі не рівня. Ось цей впевнений погляд через темні окуляри, фірмовий костюм, багатозначне мовчання...
- Петровичу, не відволікайся від зварювання, інакше знову норми не виконаємо.
Роби добро - і люди до тебе потягнуться. Ну як, люди - ледарі, дармоїди...
Забігає чоловік додому, дружину за руку, тягне в спальню, кидає на ліжко, накриває ковдрою.
- Років 15 такого вже не було, - в шоці промовила дружина!
- Дивись, який годинник купив! Він же світиться!
- Ти що, зовсім без царя в голові?
- Неправда. Там конституційна монархія.
- Як це розуміти?
- Цар начебто є, але реальна влада у тарганів.