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Отримуй задоволення від кожної хвилини: анекдоти 5 квітня

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Отримуй задоволення від кожної хвилини: анекдоти 5 квітня
12:00 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Найкраща підбірка українських анекдотів для бадьорого настрою та активного продовження нового дня.

  • 1

    - Іноді мені здається, що я тобі не рівня. Ось цей впевнений погляд через темні окуляри, фірмовий костюм, багатозначне мовчання...

  • 2

    - Петровичу, не відволікайся від зварювання, інакше знову норми не виконаємо.

  • 3

    Роби добро - і люди до тебе потягнуться. Ну як, люди - ледарі, дармоїди...

    Забігає чоловік додому, дружину за руку, тягне в спальню, кидає на ліжко, накриває ковдрою.

    - Років 15 такого вже не було, - в шоці промовила дружина!

  • 4

    - Дивись, який годинник купив! Він же світиться!

    - Ти що, зовсім без царя в голові?

    - Неправда. Там конституційна монархія.

    - Як це розуміти?

    - Цар начебто є, але реальна влада у тарганів.

Смійтеся від душі: вечірні анекдоти 4 квітня

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