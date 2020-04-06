Змусять Вас відпочити душею: анекдоти 6 квітня

- Хто його читає?

- Ви вчора програму на комп'ютер встановлювали?

- З чого це?

- Доброго дня, я Олексій. Я буду у вас жити.

- Ну ось, а там, у кінці про те, що я буду у вас жити.

3

Між двох зол краще вибирати не те, що менше, а те, що дешевше...

Ми з нашими дітьми в майбутньому:

- Тату, тату, а як ви з мамою познайомилися?