Змусять Вас відпочити душею: анекдоти 6 квітня

- Доброго дня, я Олексій. Я буду у вас жити.
- З чого це?
- Ви вчора програму на комп'ютер встановлювали?
- Так.
- Ліцензійну угоду до кінця читали?
- Хто його читає?
- Ну ось, а там, у кінці про те, що я буду у вас жити.
Між двох зол краще вибирати не те, що менше, а те, що дешевше...
Ми з нашими дітьми в майбутньому:
- Тату, тату, а як ви з мамою познайомилися?
- Ну, починалося все так… значить, сиджу я в Instagram і тут ... твоя мама ставить лайк...
- Як сто? Там написано 50 грн.
- Так, написано, але насправді це коштує 100 грн.
- Ну добре, ось….
- Вибачте, але ви мені дали тільки 50 грн.
- Так, там написано 50, але насправді це 100 гривень.