Вечірня нотка позитиву: найкращі анекдоти 6 квітня

Приходить чоловік додому і бачить, як його дружина ходить гола по квартирі.
- Дорога, у тебе ж стільки суконь…
Відкриває шафу.
- Ось подивися: синя, жовта, червона, біла, зелена, привіт, Вован, фіолетова…
Зате тепер ми всі дізналися, яке сидіти в скандинавській в'язниці.
Таїланд вигукував:
- Приїжджай купатися і загоряти!
Париж кричав:
- Приїжджай фотографуватися!
А рік 2020 показав на двері:
- Сиди вдома, фантазерка!
В театрі:
- Послухайте, ви ж тільки що кидали у співака тухлими яйцями, а тепер аплодуєте йому!
- Я хочу, щоб він вийшов на біс - у мене залишилося ще кілька штук...