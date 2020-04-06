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Понеділок, 06.04.2020
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Вечірня нотка позитиву: найкращі анекдоти 6 квітня

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Вечірня нотка позитиву: найкращі анекдоти 6 квітня
18:00 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Саме ці українські анекдоти подарують вам гарний настрій на весь вечір.

  • 1

    Приходить чоловік додому і бачить, як його дружина ходить гола по квартирі.

    - Дорога, у тебе ж стільки суконь…

    Відкриває шафу.

  • 2

    - Ось подивися: синя, жовта, червона, біла, зелена, привіт, Вован, фіолетова…

  • 3

    Зате тепер ми всі дізналися, яке сидіти в скандинавській в'язниці.

    Таїланд вигукував:

    - Приїжджай купатися і загоряти!

    Париж кричав:

    - Приїжджай фотографуватися!

    А рік 2020 показав на двері:

  • 4

    - Сиди вдома, фантазерка!

    В театрі:

    - Послухайте, ви ж тільки що кидали у співака тухлими яйцями, а тепер аплодуєте йому!

    - Я хочу, щоб він вийшов на біс - у мене залишилося ще кілька штук...

Змусять Вас відпочити душею: анекдоти 6 квітня

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