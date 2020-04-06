Вечірня нотка позитиву: найкращі анекдоти 6 квітня

- Дорога, у тебе ж стільки суконь…

Приходить чоловік додому і бачить, як його дружина ходить гола по квартирі.

Зате тепер ми всі дізналися, яке сидіти в скандинавській в'язниці.

4

- Сиди вдома, фантазерка!

В театрі:

- Послухайте, ви ж тільки що кидали у співака тухлими яйцями, а тепер аплодуєте йому!

- Я хочу, щоб він вийшов на біс - у мене залишилося ще кілька штук...