Почніть вівторок з чудового настрою: ранкові анекдоти 7 квітня

Побічний ефект карантину полягає в тому, що стало дуже важко закінчувати телефонні розмови. Двічі за сьогоднішній день я мало не сказав: "Гаразд, мені треба бігти", перш ніж зрозумів, що втекти мені рішуче нікуди.

Жінки, запам'ятайте! Кращий подарунок чоловікові на день народження - це гроші... І подарунок зробили, і гроші в сім'ї залишилися.

4

- Я цілий місяць кажу тобі, що мені не потрібні дорогі подарунки на день народження, а ти все одно про нього забув!

- Неправильно ти, Дядя Федір, бутерброд їси. Ти його ковбасою догори тримаєш, а треба було її термін придатності перевіряти! Ось ти навіть не здивований, що з тобою кіт розмовляє!