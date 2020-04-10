Відпочивайте з нами: анекдоти 10 квітня

- Ні, я додому.

- З лимоном, без?

- З цукром, без?

- Відчуваю, до ранку не приступимо, а мені рано на роботу.

- Ні! Я зовсім не ревную! Мені просто подобається душити...

4

Учитель малювання просто обожнював свій предмет, тому на кожному уроці діти малювали його предмет...

- Назвіть ваші сильні сторони.

- Ініціативність!

- Дякую, ми зв'яжемося з вами.

- Я сам з вами зв'яжуся.