Відпочивайте з нами: анекдоти 10 квітня

- Чай каву?
- Чай.
- Чорний, зелений?
- Чорний.
- Гарячий, теплий?
- Гарячий.
- У келих, стакан?
- Склянка.
- З цукром, без?
- З цукром.
- З лимоном, без?
- Без.
- Потім секс?
- Ні, я додому.
- Чому?
- Відчуваю, до ранку не приступимо, а мені рано на роботу.
- Ні! Я зовсім не ревную! Мені просто подобається душити...
Учитель малювання просто обожнював свій предмет, тому на кожному уроці діти малювали його предмет...
- Назвіть ваші сильні сторони.
- Ініціативність!
- Дякую, ми зв'яжемося з вами.
- Я сам з вами зв'яжуся.