Відпочиньте на хвилинку: вечірні анекдоти 15 квітня

Парочка сіла за столик в одному з маленьких французьких ресторанчиків і почала вивчати меню...
- Ніколи не знаєш, що краще замовити в таких місцях, - сказав чоловік.
- Замовляй швидку допомогу - он йде мій чоловік!
Схоже, перемагати коронавірус нам доведеться все-таки сарказмом ...
Умови моєї квартири настільки жахливі, що кожен раз, коли я привожу дівчину до себе додому, мені доводиться кричати: "О Господи, мене пограбували!".
- Що будеш робити, якщо тебе виженуть з дому?
- Мене трохи напружують такі запитання, Мамо...
- Так, Синку, коронавірус, дистанція все таке...