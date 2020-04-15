Відпочиньте на хвилинку: вечірні анекдоти 15 квітня

- Ніколи не знаєш, що краще замовити в таких місцях, - сказав чоловік.

Парочка сіла за столик в одному з маленьких французьких ресторанчиків і почала вивчати меню...

4

Умови моєї квартири настільки жахливі, що кожен раз, коли я привожу дівчину до себе додому, мені доводиться кричати: "О Господи, мене пограбували!".

- Що будеш робити, якщо тебе виженуть з дому?

- Мене трохи напружують такі запитання, Мамо...

- Так, Синку, коронавірус, дистанція все таке...