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Відпочиньте на хвилинку: вечірні анекдоти 15 квітня

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Відпочиньте на хвилинку: вечірні анекдоти 15 квітня
18:00 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Позитивна підбірка анекдотів, піднімуть настрій кожному навіть у коронавірусний карантин.

  • 1

    Парочка сіла за столик в одному з маленьких французьких ресторанчиків і почала вивчати меню...

    - Ніколи не знаєш, що краще замовити в таких місцях, - сказав чоловік.

  • 2

    - Замовляй швидку допомогу - он йде мій чоловік!

  • 3

    Схоже, перемагати коронавірус нам доведеться все-таки сарказмом ...

  • 4

    Умови моєї квартири настільки жахливі, що кожен раз, коли я привожу дівчину до себе додому, мені доводиться кричати: "О Господи, мене пограбували!".

    - Що будеш робити, якщо тебе виженуть з дому?

    - Мене трохи напружують такі запитання, Мамо...

    - Так, Синку, коронавірус, дистанція все таке...

Сміх продовжує життя: найкращі анекдоти 15 квітня

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