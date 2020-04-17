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Не сумуй: вечірні анекдоти 17 квітня

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Не сумуй: вечірні анекдоти 17 квітня
17:24 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

З нашими українськими анекдотами Ваш настрій буде просто відмінний!

  • 1

    Добірка фільмів на карантині:

    1. Вечори на хуторі біля Уханькі.

    2. Іван Васильович втрачає професію.

    3. Встигнути в магазин за 60 секунд.

    4. Лара Крофт відвідувачка лікарень.

    5. COVID да Вінчі.

    6. Переносник.

    7. Достукатися до ЧС.

    8. Дев'ята блювота.

    9. Майстри манікюру і де вони приймають.

    10. Не вижили.

    11. Хоббіт: Пустота аптек.

    12. Запах жінки на самоізоляції.

    13. Я не крокую по Москві.

    14. Багаті теж кашляють.

    15. Балада про зарплату.

    16. Я знаю, що ти будеш жирна цього літа.

    17. 1 - 1.

    18. Ефект кажана.

    25. Гаррі Поттер і в'язень дивана.

    26. Бомж з Уолл стріт.

    27. Вірус легкої поведінки.

    28. 33 відтінку гречки.

    29. Кошмар на вулиці люди

    30. 101 карантінец

    31. Де моя маска, чувак ?!

    32. 300 засранцев.

    33. Службовий диван.

    34. Як позбутися хлопця за карантин.

  • 2

    35. Приборкання сопливого.

  • 3

    Стукання яйцями на Великдень в режимі самоізоляції проводиться так: по відеозв'язку учасники одночасно б'ються яйцями по екрану смартфона. Виграє той, хто розіб'є яйце раніше, ніж екран...

  • 4

    Жінка спекла до свят пиріг. Щоб чоловік його не з'їв, поставила на пиріг записку “Не їж мене”. Прийшовши додому, вона побачила порожню тарілку , а на ній відповідь на записці “Пиріг не буде мною командувати!”

    Існують висловлювання, які не несуть ніякого інформаційного навантаження, ось як наприклад це…

Час трохи повеселитися: анекдоти дня 17 квітня

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