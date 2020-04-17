Не сумуй: вечірні анекдоти 17 квітня

16. Я знаю, що ти будеш жирна цього літа.

13. Я не крокую по Москві.

9. Майстри манікюру і де вони приймають.

Стукання яйцями на Великдень в режимі самоізоляції проводиться так: по відеозв'язку учасники одночасно б'ються яйцями по екрану смартфона. Виграє той, хто розіб'є яйце раніше, ніж екран...

4

Жінка спекла до свят пиріг. Щоб чоловік його не з'їв, поставила на пиріг записку “Не їж мене”. Прийшовши додому, вона побачила порожню тарілку , а на ній відповідь на записці “Пиріг не буде мною командувати!”

Існують висловлювання, які не несуть ніякого інформаційного навантаження, ось як наприклад це…