Гарний настрій на весь вечір: анекдоти 18 квітня

1 Стюардеса заходить до пілота і спантеличено каже: - Там якийсь мужик хоче вийти ... - Весь в бинтах і в гіпсі? - Так.

2 - Ну не хай, він завжди тут виходить...

3 Наша кішка теж спочатку не любила пилосос, але потім, втягнулася ... - Патріарх закликав не сумувати і не панікувати ...