Гарний настрій на весь вечір: анекдоти 18 квітня

Стюардеса заходить до пілота і спантеличено каже:
- Там якийсь мужик хоче вийти ...
- Весь в бинтах і в гіпсі?
- Так.
- Ну не хай, він завжди тут виходить...
Наша кішка теж спочатку не любила пилосос, але потім, втягнулася ...
- Патріарх закликав не сумувати і не панікувати ...
- Я б тож не сумував, якби в будь-який момент міг на вертольоті або мерсі по місту носитися. І не панікував, якби знав, що за мною вся медицина.
Сидять два коронавіруса, випивають. Один каже іншому - жити стало зле. Всі по домівках сидять, а хто виходить - то в масках, і руки в рукавичках. Так і здохнути недовго. Інший - не дрейф, скоро Великдень.