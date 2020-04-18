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Гарний настрій на весь вечір: анекдоти 18 квітня

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Гарний настрій на весь вечір: анекдоти 18 квітня
18:04 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Курйозна добірка прикольних анекдотів для підняття Вашого настрою.

  • 1

    Стюардеса заходить до пілота і спантеличено каже:

    - Там якийсь мужик хоче вийти ...

    - Весь в бинтах і в гіпсі?

    - Так.

  • 2

    - Ну не хай, він завжди тут виходить...

  • 3

    Наша кішка теж спочатку не любила пилосос, але потім, втягнулася ...

    - Патріарх закликав не сумувати і не панікувати ...

  • 4

    - Я б тож не сумував, якби в будь-який момент міг на вертольоті або мерсі по місту носитися. І не панікував, якби знав, що за мною вся медицина.

    Сидять два коронавіруса, випивають. Один каже іншому - жити стало зле. Всі по домівках сидять, а хто виходить - то в масках, і руки в рукавичках. Так і здохнути недовго. Інший - не дрейф, скоро Великдень.

Заряди свій день сміхом: анекдоти дня 18 квітня

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