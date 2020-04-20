Гарний настрій на весь день: анекдоти 20 квітня

1 Лисий чоловік приходить до перукаря, дає йому 1000 доларів і заявляє:

2 - Щоб через 5 хвилин у мене зачіска була як у тебе! Перукар довго дивиться на себе в дзеркало, потім на лисий череп клієнта, із криком: " Та й чорт з ними! " починає голити себе наголо...

3 Не потрібно з собою боротися. З собою потрібно вміти домовлятися.