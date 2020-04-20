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Понеділок, 20.04.2020
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Гарний настрій на весь день: анекдоти 20 квітня

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Гарний настрій на весь день: анекдоти 20 квітня
12:00 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Найкраща підбірка українських анекдотів. Нехай Ваш день буде легким і вдалим!

  • 1

    Лисий чоловік приходить до перукаря, дає йому 1000 доларів і заявляє:

  • 2

    - Щоб через 5 хвилин у мене зачіска була як у тебе! Перукар довго дивиться на себе в дзеркало, потім на лисий череп клієнта, із криком: " Та й чорт з ними! " починає голити себе наголо...

  • 3

    Не потрібно з собою боротися. З собою потрібно вміти домовлятися.

  • 4

    Ніколи не відповідайте на дзвінок з незнайомого номера: можливо, це знайомий.

    Два поліцейських:

    - Витягни вила і сокиру у нього зі спини, потім проведи експрес-тест. Цей коронавірус зовсім озвірів!

Смійтеся на здоров'я: ранкові анекдоти 20 квітня

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