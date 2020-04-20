Гарний настрій на весь день: анекдоти 20 квітня

Лисий чоловік приходить до перукаря, дає йому 1000 доларів і заявляє:
- Щоб через 5 хвилин у мене зачіска була як у тебе! Перукар довго дивиться на себе в дзеркало, потім на лисий череп клієнта, із криком: " Та й чорт з ними! " починає голити себе наголо...
Не потрібно з собою боротися. З собою потрібно вміти домовлятися.
Ніколи не відповідайте на дзвінок з незнайомого номера: можливо, це знайомий.
Два поліцейських:
- Витягни вила і сокиру у нього зі спини, потім проведи експрес-тест. Цей коронавірус зовсім озвірів!