Посміхайтеся: анекдоти дня 23 квітня

Враження від зустрічі залежить від часу і місця ... Ось, наприклад, зустрінеш ведмедя в цирку - “обхохочешься.” А якщо в лісі - “обоср ... шься”.

- Як визначити, що Ви тримаєте в руках: кота чи кішку?

- Технічно жити вам залишається 2 хвилини, але з кожним подихом ви обнуляєте таймер…

4

- А Ви киньте на землю! Якщо побіг - то кіт, а якщо побігла - то кішка.

Девід Копперфільд може не тільки проходити крізь стіни, але і проносити через них 40 ящиків горілки - стверджував сторож магазину №5.