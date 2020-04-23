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Посміхайтеся: анекдоти дня 23 квітня

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Посміхайтеся: анекдоти дня 23 квітня
10:25 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Нова порція українських анекдотів, продовжіть день з посмішкою!

  • 1

  • 2

    Враження від зустрічі залежить від часу і місця ... Ось, наприклад, зустрінеш ведмедя в цирку - “обхохочешься.” А якщо в лісі - “обоср ... шься”.

    Лікар каже:

  • 3

    - Технічно жити вам залишається 2 хвилини, але з кожним подихом ви обнуляєте таймер…

    - Як визначити, що Ви тримаєте в руках: кота чи кішку?

  • 4

    - А Ви киньте на землю! Якщо побіг - то кіт, а якщо побігла - то кішка.

    Девід Копперфільд може не тільки проходити крізь стіни, але і проносити через них 40 ящиків горілки - стверджував сторож магазину №5.

З позитивом у новий день: ранкові анекдоти 23 квітня

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