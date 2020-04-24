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Хвилинка сміху: анекдоти дня на 24 квітня

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Хвилинка сміху: анекдоти дня на 24 квітня
11:00 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Саме ця підбірка українських анекдотів для підняття настрою і поліпшення дня на всі 100%.

  • 1

    - Прийми мої щирі вітання, - сказав дядько жениха, - я упевнений, що сьогоднішній день залишиться у твоїй пам'яті, як найщасливіший день в твоєму житті.

    - Але ж весілля завтра!

  • 2

    - Саме тому.

  • 3

    Не страшно гуляти вночі цвинтарем… Страшно там чхнути …

  • 4

    Як би хотілось одного разу прокинутись - а тобі вісім років, і вся ця дурня тобі просто наснилась...

    Пасажир автобуса, відчувши, що до нього хтось обережно лізе в кишеню, стиха зауважує:

    - Я дуже шкодую, але в мене в кишені - ні копійки.

    - Перепрошую, але я мушу в тому переконатись особисто.

Смійтеся незважаючи ні на що: ранкові анекдоти 24 квітня

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