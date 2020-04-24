Хвилинка сміху: анекдоти дня на 24 квітня

- Але ж весілля завтра!

- Прийми мої щирі вітання, - сказав дядько жениха, - я упевнений, що сьогоднішній день залишиться у твоїй пам'яті, як найщасливіший день в твоєму житті.

- Саме тому.

Не страшно гуляти вночі цвинтарем… Страшно там чхнути …

4

Як би хотілось одного разу прокинутись - а тобі вісім років, і вся ця дурня тобі просто наснилась...

Пасажир автобуса, відчувши, що до нього хтось обережно лізе в кишеню, стиха зауважує:

- Я дуже шкодую, але в мене в кишені - ні копійки.

- Перепрошую, але я мушу в тому переконатись особисто.