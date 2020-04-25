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Почніть вихідні з посмішки: анекдоти дня 25 квітня

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Почніть вихідні з посмішки: анекдоти дня 25 квітня
11:03 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Ми підготували для Вас нові українські анекдоти, які змусять вас сміятися цілий день.

  • 1

    Коли у вас з'являються гроші - у вас з'являються жінки!

    З'являються жінки - пропадають гроші!

    Пропадають жінки - з'являються гроші.

  • 2

    Якщо ви зможете з цього замкнутого кола прибрати жінок - ви будете казково багаті!

  • 3

    Ще ніколи світ не об'єднувався, щоб "скинути" одну-єдину корону…

    - Чому в слона очі червоні?

  • 4

    - Щоб йому легше було ховатись серед помідорів. Ви бачили коли-небудь слона серед помідорів? От так-то! От як треба ховатись!

    Знайшла в чоловіка у телефоні контакт "Безкоштовний секс".

    Заради цікавості зателефонувала. Коли задзвонив мій мобільник - ледь не впала зі стільчика...

Радій життю: ранкові анекдоти 25 квітня

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