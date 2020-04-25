Почніть вихідні з посмішки: анекдоти дня 25 квітня

Коли у вас з'являються гроші - у вас з'являються жінки!

Якщо ви зможете з цього замкнутого кола прибрати жінок - ви будете казково багаті!

- Чому в слона очі червоні?

Ще ніколи світ не об'єднувався, щоб "скинути" одну-єдину корону…

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- Щоб йому легше було ховатись серед помідорів. Ви бачили коли-небудь слона серед помідорів? От так-то! От як треба ховатись!

Знайшла в чоловіка у телефоні контакт "Безкоштовний секс".

Заради цікавості зателефонувала. Коли задзвонив мій мобільник - ледь не впала зі стільчика...