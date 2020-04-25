Почніть вихідні з посмішки: анекдоти дня 25 квітня

Коли у вас з'являються гроші - у вас з'являються жінки!
З'являються жінки - пропадають гроші!
Пропадають жінки - з'являються гроші.
Якщо ви зможете з цього замкнутого кола прибрати жінок - ви будете казково багаті!
Ще ніколи світ не об'єднувався, щоб "скинути" одну-єдину корону…
- Чому в слона очі червоні?
- Щоб йому легше було ховатись серед помідорів. Ви бачили коли-небудь слона серед помідорів? От так-то! От як треба ховатись!
Знайшла в чоловіка у телефоні контакт "Безкоштовний секс".
Заради цікавості зателефонувала. Коли задзвонив мій мобільник - ледь не впала зі стільчика...