Заряджайся відмінним настроєм: вечірні анекдоти 25 квітня

Посперечався з дружиною і програв. Довелося весь день говорити тільки "ні". Увечері прийшов сусід і каже: "Підемо, вип'ємо 100 грам!" Дружина на мене дивиться і посміхається, а я відповідаю: "А чому б і ні?"

Я одного разу зустрічався з дівчиною, у якої був близнюк. Мене часто запитують, як я їх розрізняв. Це було дуже просто. Таня фарбувала нігті синім лаком, а у Колі був….

4

- Хочеш?!! Так чому ж мовчиш?!

Дівчина приходить до лікаря і говорить:

Лікарю, у мене така проблема, я що не зроблю, все за 5 хвилин забуваю.

- Так, це серйозно, роздягайтесь і лягайте…