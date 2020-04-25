Скачать
Субота, 25.04.2020
У Тернополі чоловік на обсервації вдався на самогубство
У Тернополі чоловік на обсервації вдався на самогубство
У Бельгії за добу зафіксували 241 смерть від коронавірусу
У Бельгії за добу зафіксували 241 смерть від коронавірусу
Перерву в роботі команд "Формули-1" збільшать до 63 днів
Перерву в роботі команд "Формули-1" збільшать до 63 днів
З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза
З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза

Заряджайся відмінним настроєм: вечірні анекдоти 25 квітня

Дивіться фото (5)
Заряджайся відмінним настроєм: вечірні анекдоти 25 квітня
16:20 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Прикольна підбірка українських жартів, яка підніме Вам настрій.

  • 1

  • 2

    Посперечався з дружиною і програв. Довелося весь день говорити тільки "ні". Увечері прийшов сусід і каже: "Підемо, вип'ємо 100 грам!" Дружина на мене дивиться і посміхається, а я відповідаю: "А чому б і ні?"

  • 3

    Я одного разу зустрічався з дівчиною, у якої був близнюк. Мене часто запитують, як я їх розрізняв. Це було дуже просто. Таня фарбувала нігті синім лаком, а у Колі був….

    Йдуть хлопець з дівчиною. Хлопець:

    - Чому мовчиш?

    - Хочу і мовчу.

  • 4

    - Хочеш?!! Так чому ж мовчиш?!

    Дівчина приходить до лікаря і говорить:

    Лікарю, у мене така проблема, я що не зроблю, все за 5 хвилин забуваю.

    - Так, це серйозно, роздягайтесь і лягайте…

Почніть вихідні з посмішки: анекдоти дня 25 квітня 

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (5)

Все по темі:

Позитив, Прикол, Курйоз, Підбірка, Гумор, Радість, Настрій, Посмішка, Сміх, Веселощі, Анекдоти, Жарти, Сміхота, Українські анекдоти, Веселі анекдоти, Найсмішніші анекдоти, Приколи українською, Анекдоти дня, Смішні анекдоти в картинках, Анекдоти про коронавірус, Найсмішніші анекдоти 25 квітня.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Днем дочки 2020: найкращі картинки, вірші та проза
02 Абсолютні антитренди у взутті цього року
03 Путін оголосив нову дату закінчення Другої світової війни в РФ
04 ФІФА виділяє 150 мільйонів доларів допомоги національним федераціям
05 У Бельгії зафіксували понад 44 тисячі випадків коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Житомирський міський голова перерахує свою травневу зарплату медикам
Житомирський міський голова перерахує свою травневу зарплату медикам
ВООЗ: Одужання від коронавірусу не гарантує імунітету
ВООЗ: Одужання від коронавірусу не гарантує імунітету
У запорізькому гуртожитку виявили одинадцятьох хворих на коронавірус
У запорізькому гуртожитку виявили одинадцятьох хворих на коронавірус
Модні сумочки весна-літо 2020
Модні сумочки весна-літо 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся