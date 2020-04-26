Радійте ранку: анекдоти 26 квітня

Вислови вчителів на дистанційних уроках:
1. Вийди і зайди в скайп нормально.
2. Що за сміх? Скинь посилання, разом посміємося.
3. Сидимо! Дзвінок для вчителя, це в двері дзвонять - піцу принесли.
4. Папу з мамою швидко до монітора!
5. Кузнецов, далеко ти до бабусі поїхав?
6. Можна увійти в клас?
Навіть нафта втомилася і пішла ...
- Як ти можеш терпіти свою жінку? Вона ж вічно бурчить, пиляє, чіпляється до кожної дрібниці. Вона хоч колись буває у доброму гуморі?
- Та не дай боже! Коли вона в доброму гуморі, вона ще й співає!
На прийомі у стоматолога:
- Дмитрику, синку, відкрий ротик, скажи аааа... Дай дядькові вийняти пальчик.
- Який саме?...