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Радійте ранку: анекдоти 26 квітня

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Радійте ранку: анекдоти 26 квітня
04:51 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Нова підбірка свіжих українських анекдотів, для підняття настрою на цілий день.

  • 1

    Вислови вчителів на дистанційних уроках:

    1. Вийди і зайди в скайп нормально.

    2. Що за сміх? Скинь посилання, разом посміємося.

    3. Сидимо! Дзвінок для вчителя, це в двері дзвонять - піцу принесли.

    4. Папу з мамою швидко до монітора!

    5. Кузнецов, далеко ти до бабусі поїхав?

  • 2

    6. Можна увійти в клас?

  • 3

    Навіть нафта втомилася і пішла ...

    - Як ти можеш терпіти свою жінку? Вона ж вічно бурчить, пиляє, чіпляється до кожної дрібниці. Вона хоч колись буває у доброму гуморі?

  • 4

    - Та не дай боже! Коли вона в доброму гуморі, вона ще й співає!

    На прийомі у стоматолога:

    - Дмитрику, синку, відкрий ротик, скажи аааа... Дай дядькові вийняти пальчик.

    - Який саме?...

Заряджайся відмінним настроєм: вечірні анекдоти 25 квітня

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