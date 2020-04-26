Зарядитесь позитивом: анекдоти дня 26 квітня

Задовбали сусіди. П'янки, гулянки, то співають, то б'ються. Вирішив переїхати. Тільки треба зловити момент, коли вони разом дорогу переходити будуть...

Я вирішив сьогодні ввечері не їсти, і дозволити собі тільки шматочок сиру. Але з якогось переляку під ним випадково опинився кілограм варених макаронів.

4

Стрибати з парашутом зовсім не страшно. Відкриваєш двері літака, а там Google Maps. Адже ви не боїтеся Google Maps?

Таргани можуть вижити при ядерній війні, а від удару газетою вижити не можуть. Це ще раз доводить, наскільки небезпечні сучасні паперові ЗМІ.