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Не втрачайте почуття гумору: вечірні анекдоти 26 квітня

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Не втрачайте почуття гумору: вечірні анекдоти 26 квітня
15:44 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Пропонуємо вам чергову порцію позитивних вечірніх анекдотів.

  • 1

    - Я чула, що за типом волосся можна визначити характер людини.

    - Це як?

    - М’яке волосся - характер м’який, жорстке - впертий, як віслюк!

    - А лисі?

  • 2

    - А цих, блін, важко зрозуміти, слизькі вони якісь!

  • 3

    Тобто, ви спиляли дерева, зробили з них папір, згорнули в рулони, засунули в банкомат і пропонуєте мені не друкувати чек, щоб зберегти природу?

  • 4

    Як зрозуміти, важлива для тебе людина чи ні? Уяви, чи будеш ти з ним переписуватися, якщо у телефону 7% зарядки.

    У чорному-пречорному місті, на чорній-пречорній вулиці, в чорному-пречорному будинку, в чорній-пречорній квартирі сидить чорний-пречорний мужик і каже:

    - Ніколи більше не буду сам заправляти картриджі...

Зарядитесь позитивом: анекдоти дня 26 квітня

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