Не втрачайте почуття гумору: вечірні анекдоти 26 квітня

- Я чула, що за типом волосся можна визначити характер людини.

Тобто, ви спиляли дерева, зробили з них папір, згорнули в рулони, засунули в банкомат і пропонуєте мені не друкувати чек, щоб зберегти природу?

4

Як зрозуміти, важлива для тебе людина чи ні? Уяви, чи будеш ти з ним переписуватися, якщо у телефону 7% зарядки.

У чорному-пречорному місті, на чорній-пречорній вулиці, в чорному-пречорному будинку, в чорній-пречорній квартирі сидить чорний-пречорний мужик і каже:

- Ніколи більше не буду сам заправляти картриджі...