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Не вішайте носа: ранкові анекдоти 27 квітня

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Не вішайте носа: ранкові анекдоти 27 квітня
04:45 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

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  • 1

    Ідуть двоє лісом темної ночі.

    - Гроші є? - запитує один, дістаючи з кишені ножа.

    - А що? - запитує інший, витягаючи з-за пазухи сокиру.

  • 2

    - Та так. Нічого, розміняти хотів...

  • 3

    Продовження казки "Буратіно": "Мальвіна вийшла заміж за Буратіно, після чого довго й щасливо його пиляла."

    - Тату, а чому півні кричать так рано?

  • 4

    - Щоб їх можна було почути, вислухати… Потім, коли прокинуться кури, це буде вже неможливо.

    - Вінні, а Вінні! От кажуть - собачий холод, собачий холод... А є таке поняття, як свинячий холод?

    - Так, П'ятачок, таке поняття є, тільки воно називається "холодець".

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