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Анекдоти дня українською мовою 27 квітня

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Анекдоти дня українською мовою 27 квітня
10:26 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Нова підбірка, де зібрані найвеселіші анекдоти для гарного настрою.

  • 1

    Істерика в 16 років: вибивши двері з ноги, розбиваєш смартфон об стіну і кричиш...

    Істерика в 26 років: двері коштуют 30 тисяч, установка ще 4 тисячі, за смартфон і ноутбук ще виплачувати кредит. Просто кричиш.

  • 2

    30 років: кричати не можна - діти сплять. Просто сидиш.

  • 3

    Парадокс. Ми хочемо жити добре, але любимо дивитися погані і жахливі новини...

    - Підсудний, ви не визнаєте, що тікали від органів правопорядку.

  • 4

    - Ні, пане суддя, я лише дотримувався коронавірусної дистанції...

    - У вас ці кактуси на вікні... це щоб мужики не лазили?

    - Ой, шо ви! Навпаки. Шоб не вистрибували...

Не вішайте носа: ранкові анекдоти 27 квітня

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