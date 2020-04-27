Анекдоти дня українською мовою 27 квітня

Істерика в 16 років: вибивши двері з ноги, розбиваєш смартфон об стіну і кричиш...
Істерика в 26 років: двері коштуют 30 тисяч, установка ще 4 тисячі, за смартфон і ноутбук ще виплачувати кредит. Просто кричиш.
30 років: кричати не можна - діти сплять. Просто сидиш.
Парадокс. Ми хочемо жити добре, але любимо дивитися погані і жахливі новини...
- Підсудний, ви не визнаєте, що тікали від органів правопорядку.
- Ні, пане суддя, я лише дотримувався коронавірусної дистанції...
- У вас ці кактуси на вікні... це щоб мужики не лазили?
- Ой, шо ви! Навпаки. Шоб не вистрибували...