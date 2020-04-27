Анекдоти дня українською мовою 27 квітня

1 Істерика в 16 років: вибивши двері з ноги, розбиваєш смартфон об стіну і кричиш... Істерика в 26 років: двері коштуют 30 тисяч, установка ще 4 тисячі, за смартфон і ноутбук ще виплачувати кредит. Просто кричиш.

2 30 років: кричати не можна - діти сплять. Просто сидиш.

3 Парадокс. Ми хочемо жити добре, але любимо дивитися погані і жахливі новини... - Підсудний, ви не визнаєте, що тікали від органів правопорядку.