Посміхайтеся частіше: вечірні анекдоти на 27 квітня

1 Гість звертається до господаря готелю: - Чи не могли б ви зменшити плату за номер? - Що ви, ні, з таким прекрасним видом на море!

2 - А якщо я пообіцяю, що не буду дивитися у вікно?

3 З карантину вийдуть тільки ті, хто пролізе в двері. Шерлок Холмс і доктор Ватсон поїхали за місто. Вночі Холмс запитує Ватсона: - Ватсон, що означає зоряне небо над нами? - Напевно, те що завтра буде хороша погода...