Посміхайтеся частіше: вечірні анекдоти на 27 квітня

Гість звертається до господаря готелю:
- Чи не могли б ви зменшити плату за номер?
- Що ви, ні, з таким прекрасним видом на море!
- А якщо я пообіцяю, що не буду дивитися у вікно?
З карантину вийдуть тільки ті, хто пролізе в двері.
Шерлок Холмс і доктор Ватсон поїхали за місто. Вночі Холмс запитує Ватсона:
- Ватсон, що означає зоряне небо над нами?
- Напевно, те що завтра буде хороша погода...
- Ні, це означає те, що у нас вкрали намет.
Французи, прочитавши російські казки, з подивом дізналися, що жаб можна не тільки їсти, але ще і на них одружитися.