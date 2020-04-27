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Посміхайтеся частіше: вечірні анекдоти на 27 квітня

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Посміхайтеся частіше: вечірні анекдоти на 27 квітня
18:00 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Ми підготували для вас нові анекдоти, які змусять вас сміятися.

  • 1

    Гість звертається до господаря готелю:

    - Чи не могли б ви зменшити плату за номер?

    - Що ви, ні, з таким прекрасним видом на море!

  • 2

    - А якщо я пообіцяю, що не буду дивитися у вікно?

  • 3

    З карантину вийдуть тільки ті, хто пролізе в двері.

    Шерлок Холмс і доктор Ватсон поїхали за місто. Вночі Холмс запитує Ватсона:

    - Ватсон, що означає зоряне небо над нами?

    - Напевно, те що завтра буде хороша погода...

  • 4

    - Ні, це означає те, що у нас вкрали намет.

    Французи, прочитавши російські казки, з подивом дізналися, що жаб можна не тільки їсти, але ще і на них одружитися.

Анекдоти дня українською мовою 27 квітня

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