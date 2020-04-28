Смійтеся від душі: ранкові анекдоти 28 квітня

1 Боря приходить додому п'яний пізно ввечері: - Ой, раніше не міг, жах які пробки! - Шо ти мелиш, які пробки у нашому селі?!

2 - Та дві години мучилися з пробкою! Це ж треба так вино закупорити! - Ви з дружиною розмовляєте під час сексу?

3 - Ну якщо подзвонить, чому б і не поговорити...