Почніть день весело: ранкові анекдоти українською мовою 29 квітня

Дівчата, навіщо Ви, взявши телефон свого хлопця, риєтесь в його листуваннях, а потім страждаєте? Відкрийте, краще, Приват24 і перерахуйте собі грошей, це набагато приємніше…
Як дізнатися, що залетіла від гопаря?
- Тест вагітності покаже три смужки.
Дві подруги балакають:
- Знаєш, я вчора в караоке співала. Так один мужик підійшов, дав мені 500 гривень і сказав, щоб я заткнулась...
- Але ж на цьому можна заробляти!
Шкода людей, у яких немає собаки. Їм доводиться нагинатися, щоб підняти їжу, яку випадково упустили на підлогу.