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Почніть день весело: ранкові анекдоти українською мовою 29 квітня

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Почніть день весело: ранкові анекдоти українською мовою 29 квітня
04:45 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Підбірка найкращих українських анекдотів для гарного настрою на цілий день.

  • 1

  • 2

    Дівчата, навіщо Ви, взявши телефон свого хлопця, риєтесь в його листуваннях, а потім страждаєте? Відкрийте, краще, Приват24 і перерахуйте собі грошей, це набагато приємніше…

    Як дізнатися, що залетіла від гопаря?

  • 3

    - Тест вагітності покаже три смужки.

    Дві подруги балакають:

    - Знаєш, я вчора в караоке співала. Так один мужик підійшов, дав мені 500 гривень і сказав, щоб я заткнулась...

  • 4

    - Але ж на цьому можна заробляти!

    Шкода людей, у яких немає собаки. Їм доводиться нагинатися, щоб підняти їжу, яку випадково упустили на підлогу.

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