Радісного вам дня: анекдоти українською мовою 3 травня

- Я чув, ваша дочка поїхала відпочивати до Ніцци. Чи не боїтеся курортних спокус?

2

- Ні-ні, я абсолютно спокійна. Дочка зателефонувала і сказала, що вже під наглядом поліції...

- Лікарю, останнім часом овечки шикуються в кільце і ходять по колу… Я страшенно не висипаюся!