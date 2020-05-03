Радісного вам дня: анекдоти українською мовою 3 травня

- Я чув, ваша дочка поїхала відпочивати до Ніцци. Чи не боїтеся курортних спокус?
- Ні-ні, я абсолютно спокійна. Дочка зателефонувала і сказала, що вже під наглядом поліції...
- Лікарю, останнім часом овечки шикуються в кільце і ходять по колу… Я страшенно не висипаюся!
Думали, дно.... Але знизу постукали. З бункера.
Коротше, тут така справа. Якщо прати речі разом з підодіяльником, то всі речі, в підсумку, опиняться всередині нього. Сьогодні я буду прати два підодіяльники. Подивимося, хто кого...
Вирішила сісти на дієту. Позбулася всієї шкідливої їжі в холодильнику. Як це було смачно!