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Радісного вам дня: анекдоти українською мовою 3 травня

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Радісного вам дня: анекдоти українською мовою 3 травня
11:52 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Неділя - це завжди гарний настрій, а наша підбірка нових українських анекдотів буде прекрасним доповненням вашого дня!

  • 1

    - Я чув, ваша дочка поїхала відпочивати до Ніцци. Чи не боїтеся курортних спокус?

  • 2

    - Ні-ні, я абсолютно спокійна. Дочка зателефонувала і сказала, що вже під наглядом поліції...

    - Лікарю, останнім часом овечки шикуються в кільце і ходять по колу… Я страшенно не висипаюся!

  • 3

    Думали, дно.... Але знизу постукали. З бункера.

  • 4

    Коротше, тут така справа. Якщо прати речі разом з підодіяльником, то всі речі, в підсумку, опиняться всередині нього. Сьогодні я буду прати два підодіяльники. Подивимося, хто кого...

    Вирішила сісти на дієту. Позбулася всієї шкідливої їжі в холодильнику. Як це було смачно!

Почни день з посмішки: ранкові анекдоти українською мовою 3 травня

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