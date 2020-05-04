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Зроблять Ваш ранок яскравим: веселі анекдоти 4 травня

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Зроблять Ваш ранок яскравим: веселі анекдоти 4 травня
04:43 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Почуття гумору - зброя проти негативу, тож давайте цей день почнемо з найсмішніших анекдотів.

  • 1

    - Ось думаю, що б мені взяти з собою на море такого, щоб я вийшла на пляж і всі навколо б очманіли від мене?!

  • 2

    - Лижі візьми...

    У дні сумнівів і тяжких роздумів я сумніваюся і обтяжливо роздумую...

  • 3

    “Самоізоляція - це тільки перші п'ять років важко. Потім звикаєш”. (с) Робінзон Крузо.

    Переписка в месенджері:

    - Я тебе кохаю!

  • 4

    - Він тебе також. Просто вже спить.

    Як батьки привчали мене до самостійності.

    Приходжу додому, бачу записку: "Сосиски на столі".

    Наступного разу: "Сосиски в каструлі на плиті, розігрій".

    Потім: "Сосиски в холодильнику. Звари".

    Потім: "Сосиски в магазині. Гроші на столі. Сходи, купи і звари".

    Остання записка свідчила, що я вже готовий: "Сосиски в магазині. Гроші - на роботі".

Хвилинка вечірнього сміху: найсмішніші анекдоти 3 травня

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