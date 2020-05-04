Зроблять Ваш ранок яскравим: веселі анекдоти 4 травня

1 - Ось думаю, що б мені взяти з собою на море такого, щоб я вийшла на пляж і всі навколо б очманіли від мене?!

2 - Лижі візьми... У дні сумнівів і тяжких роздумів я сумніваюся і обтяжливо роздумую...

3 “Самоізоляція - це тільки перші п'ять років важко. Потім звикаєш”. (с) Робінзон Крузо. Переписка в месенджері: - Я тебе кохаю!