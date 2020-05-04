Почніть день з позитиву: анекдоти дня 4 травня

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Я їй часто дарував квіти, і ви знаєте, що я зрозумів: у відносинах чоловік є всього лише посередником. Одні жінки через тебе продають квіти іншим жінкам...

Дівчатам на замітку. Щоб багато чого довідатися про свого хлопця, багато не треба - просто домалюйте другу смужку...

- У чому відмінність чоловічої логіки від жіночої?

- Чоловіча - правильніше, а жіноча - цікавіше.