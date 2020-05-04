Почніть день з позитиву: анекдоти дня 4 травня

Я їй часто дарував квіти, і ви знаєте, що я зрозумів: у відносинах чоловік є всього лише посередником. Одні жінки через тебе продають квіти іншим жінкам...
Дівчатам на замітку. Щоб багато чого довідатися про свого хлопця, багато не треба - просто домалюйте другу смужку...
- У чому відмінність чоловічої логіки від жіночої?
- Чоловіча - правильніше, а жіноча - цікавіше.
Чоловіки! Нехай жінки на вас кричать. Жінка, яка не накричалася, схильна до депресії. Зайшов додому, бачиш, твоя сидить мовчки, то не полінуйся - висякайся в штори...
Привозять чоловіка в лікарню з переломом ноги, вивихом ключиці, вибитою щелепою...
Лікар:
- В аварію потрапили?
- Ні ... Чхнув ... У шафі...