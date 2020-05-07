Хвилинка для сміху: анекдоти дня українською мовою 7 травня

- А де четвертий?

- Ми чотири вершники Апокаліпсису: веган, хіпстер і микроблогер.

- Хто ви?

Мене часто порівнюють з богом! Кажуть: "Господи! Знову ти?!"

- Він дауншифтер, на Гоа поїхав...

Якщо не відпускати чоловіка пити пиво з мужиками, то він почне пити шампанське з жінками.

4

Лимон зі смаком помідора, помідор зі смаком сиру, сир з кислинкою лимона. "Молекулярна кухня", - подумаєте ви ... "Лінь мити ніж", - відповім я.

Найбільше постраждали від коронавіруса гламурні жінки: губи накачали, а під маскою нічого не видно...