Хвилинка для сміху: анекдоти дня українською мовою 7 травня

- Хто ви?
- Ми чотири вершники Апокаліпсису: веган, хіпстер і микроблогер.
- А де четвертий?
- Він дауншифтер, на Гоа поїхав...
Мене часто порівнюють з богом! Кажуть: "Господи! Знову ти?!"
Якщо не відпускати чоловіка пити пиво з мужиками, то він почне пити шампанське з жінками.
Лимон зі смаком помідора, помідор зі смаком сиру, сир з кислинкою лимона. "Молекулярна кухня", - подумаєте ви ... "Лінь мити ніж", - відповім я.
Найбільше постраждали від коронавіруса гламурні жінки: губи накачали, а під маскою нічого не видно...