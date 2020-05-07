Веселого вечора Вам: найсмішніші анекдоти 7 травня

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Пам'ятаю, коли я був ще зовсім дитиною, батьки зайшли до мене в кімнату, сказали що мені 24 і змусили шукати роботу...

Коли закінчиться карантин, давайте деяким людям про це не скажемо?

Одну дуже товсту дівчинку перевели в інший клас, і школа нахилилася в іншу сторону.