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Веселого вечора Вам: найсмішніші анекдоти 7 травня

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Веселого вечора Вам: найсмішніші анекдоти 7 травня
17:51 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Ми підготували для Вас анекдоти українською мовою, які змусять вас сміятися!

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    Пам'ятаю, коли я був ще зовсім дитиною, батьки зайшли до мене в кімнату, сказали що мені 24 і змусили шукати роботу...

    Коли закінчиться карантин, давайте деяким людям про це не скажемо?

    Одну дуже товсту дівчинку перевели в інший клас, і школа нахилилася в іншу сторону.

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    Почав курити, щоб довести своїй кращий дівчині, що кинути легко. Кинув дівчину. Палю досі. Десь мій план був недосконалий.

    - У поліції мені сказали, що мої собаки ганялися за людьми на мотоциклах, але ж у моїх собак немає ніяких мотоциклів ...

Хвилинка для сміху: анекдоти дня українською мовою 7 травня

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