Веселого вечора Вам: найсмішніші анекдоти 7 травня

Пам'ятаю, коли я був ще зовсім дитиною, батьки зайшли до мене в кімнату, сказали що мені 24 і змусили шукати роботу...
Коли закінчиться карантин, давайте деяким людям про це не скажемо?
Одну дуже товсту дівчинку перевели в інший клас, і школа нахилилася в іншу сторону.
Почав курити, щоб довести своїй кращий дівчині, що кинути легко. Кинув дівчину. Палю досі. Десь мій план був недосконалий.
- У поліції мені сказали, що мої собаки ганялися за людьми на мотоциклах, але ж у моїх собак немає ніяких мотоциклів ...