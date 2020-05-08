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П'ятниця, 08.05.2020
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Заряд позитиву на весь день: анекдоти дня 8 травня

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Заряд позитиву на весь день: анекдоти дня 8 травня
11:34 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Свіжа добірка веселих анекдотів, які подарують Вам гарний настрій на цілий день.

  • 1

  • 2

    Мій сусід голосно слухає музику, але я ніяк не можу до нього достукатися, тому що весь час потрапляю в ритм.

    - А говорили, долар падає ...

    - Ні. Це він присідав перед стрибком...

  • 3

    Маленькі хитрощі: якщо ви вмираєте від головного болю, намажте під носом ароматичними маслами. Тепер ви вмираєте в сосновому лісі.

    - І як ти витрачаєш свою зарплату?

    - 40% - на їжу, 30% - на "комуналку", 30% - на одяг, 20% - на розваги і непередбачені витрати.

    - Але це ж в сумі виходить 120%!

  • 4

    - У тому-то й проблема ...

    Покусаний коровами вегетаріанець вирішив переглянути погляди на харчування...

Радійте життю: ранкові анекдоти 8 травня

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