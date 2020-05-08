Заряд позитиву на весь день: анекдоти дня 8 травня

Мій сусід голосно слухає музику, але я ніяк не можу до нього достукатися, тому що весь час потрапляю в ритм.
- А говорили, долар падає ...
- Ні. Це він присідав перед стрибком...
Маленькі хитрощі: якщо ви вмираєте від головного болю, намажте під носом ароматичними маслами. Тепер ви вмираєте в сосновому лісі.
- І як ти витрачаєш свою зарплату?
- 40% - на їжу, 30% - на "комуналку", 30% - на одяг, 20% - на розваги і непередбачені витрати.
- Але це ж в сумі виходить 120%!
- У тому-то й проблема ...
Покусаний коровами вегетаріанець вирішив переглянути погляди на харчування...