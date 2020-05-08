Гарний настрій: вечірні анекдоти 8 травня

- Сема, чому ти досі не повідомив в поліцію, що у тебе вкрали автомобіль?
- Чекаю, коли його перефарбують і підремонтують - тоді і повідомлю.
Борода робить тебе чоловіком, тому навіть не переймайся, Настя!
Мій син - офіціант. Тому, щодо склянки води перед смертю, я можу бути спокійний. Головне - чайові під рукою тримати.
- Оооо, дивись, дивись!
- Що таке?
- Твоя мрія знову збулося у когось ішного!
- Бувають же такі ... , що всюди лізуть! У кожну дірку!
- Друшляк йому подаруй - на пару днів займеш людину...