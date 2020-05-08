Гарний настрій: вечірні анекдоти 8 травня

1 - Сема, чому ти досі не повідомив в поліцію, що у тебе вкрали автомобіль?

2 - Чекаю, коли його перефарбують і підремонтують - тоді і повідомлю. Борода робить тебе чоловіком, тому навіть не переймайся, Настя!

3 Мій син - офіціант. Тому, щодо склянки води перед смертю, я можу бути спокійний. Головне - чайові під рукою тримати. - Оооо, дивись, дивись! - Що таке?