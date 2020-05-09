Заряджайся відмінним настроєм: найкращі анекдоти 9 травня

- Йшли ми вчора ввечері з подружкою, а тут до нас хулігани пристали ...
- І як? Відбилися?
- Ні, від нас з подружкою так просто не відіб'єшся!!!
Після п'ятої чарки починається не порожня балаканина, а витік інформації.
- Бабуся, всі говорять, що я дивак!
- Який же ти дивак? Піджачок в брючки, брючки в носочки, на носочки сандалики! Красунчик!
- У тебе в записній книжці написано Лена2D і Катя3D. Що, одна плоска, а інша з формами?
- Ні, у одній двоє дітей, а в іншої троє дітей.
Стоматолог - пацієнтові:
- У вас тільки один зуб залишився зверху і один знизу. Це вже не рот, це - дзьоб.