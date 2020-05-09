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Заряджайся відмінним настроєм: найкращі анекдоти 9 травня

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Заряджайся відмінним настроєм: найкращі анекдоти 9 травня
11:49 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Ми підготували для Вас нові анекдоти, нехай цей день буде легким і вдалим!

  • 1

    - Йшли ми вчора ввечері з подружкою, а тут до нас хулігани пристали ...

    - І як? Відбилися?

  • 2

    - Ні, від нас з подружкою так просто не відіб'єшся!!!

    Після п'ятої чарки починається не порожня балаканина, а витік інформації.

    - Бабуся, всі говорять, що я дивак!

  • 3

    - Який же ти дивак? Піджачок в брючки, брючки в носочки, на носочки сандалики! Красунчик!

    - У тебе в записній книжці написано Лена2D і Катя3D. Що, одна плоска, а інша з формами?

  • 4

    - Ні, у одній двоє дітей, а в іншої троє дітей.

    Стоматолог - пацієнтові:

    - У вас тільки один зуб залишився зверху і один знизу. Це вже не рот, це - дзьоб.

Заряд бадьорості: ранкові анекдоти на 9 травня

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