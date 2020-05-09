Заряджайся відмінним настроєм: найкращі анекдоти 9 травня

1 - Йшли ми вчора ввечері з подружкою, а тут до нас хулігани пристали ... - І як? Відбилися?

2 - Ні, від нас з подружкою так просто не відіб'єшся!!! Після п'ятої чарки починається не порожня балаканина, а витік інформації. - Бабуся, всі говорять, що я дивак!

3 - Який же ти дивак? Піджачок в брючки, брючки в носочки, на носочки сандалики! Красунчик! - У тебе в записній книжці написано Лена2D і Катя3D. Що, одна плоска, а інша з формами?