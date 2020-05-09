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Продовжіть день весело: вечірні анекдоти 9 травня

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Продовжіть день весело: вечірні анекдоти 9 травня
18:04 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Свіжа добірка забавних анекдотів, які подарують вам гарний настрій на весь вечір.

  • 1

    - Не люблю читати книги, завжди занадто багато персонажів, забуваю і заплутуюся, хто є хто.

  • 2

    - Почитай "Робінзона Крузо", тобі сподобається...

    Позіхнув в автобусі, влаштував флешмоб.

  • 3

    Ніколи не закохуються в дівчину з фінгалом. Швидше за все, вона вже закохана.

    - Давай, ти закриєш очі і тицьнеш в карту навмання. Куди потрапиш пальцем, там ми і проведемо відпустку!

    - Але це винна карта!

  • 4

    - Тикай вже!

    - Слухай, я кросворд розгадую: "Людина, яка зобов'язана віддавати всі гроші іншій людині, отримуючи натомість їжу". Це хто?

    - Раб.

    - Я теж думаю, що раб, а дружина написала: "Муж".

Заряджайся відмінним настроєм: найкращі анекдоти 9 травня

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