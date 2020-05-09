Продовжіть день весело: вечірні анекдоти 9 травня

- Не люблю читати книги, завжди занадто багато персонажів, забуваю і заплутуюся, хто є хто.

3

Ніколи не закохуються в дівчину з фінгалом. Швидше за все, вона вже закохана.

- Давай, ти закриєш очі і тицьнеш в карту навмання. Куди потрапиш пальцем, там ми і проведемо відпустку!

- Але це винна карта!