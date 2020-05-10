Неділя позитиву: вечірні анекдоти 10 травня

Адміністратор готелю говорить клієнту:
- Я можу поселити вас з цією жінкою лише тоді, коли ви доведете, що вона ваша дружина.
Клієнт відповідає:
- А якщо ви доведете зворотнє, я буду вдячний вам до самої смерті.
Завод з виробництва нафтизину тримається на соплях.
- Наше пиво холодне, як серце твоєї колишньої!
- Тобто пива у вас немає взагалі ...
Навіщо їхати на море? Ми мільйони років тому звідти не просто так вилізли. Це пастка! Сидіть у компа - не піддавайтеся провокаціям!
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