Неділя позитиву: вечірні анекдоти 10 травня

- Я можу поселити вас з цією жінкою лише тоді, коли ви доведете, що вона ваша дружина.

- А якщо ви доведете зворотнє, я буду вдячний вам до самої смерті.

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Навіщо їхати на море? Ми мільйони років тому звідти не просто так вилізли. Це пастка! Сидіть у компа - не піддавайтеся провокаціям!

Тест на вагітність - геніальний винахід. Було б круто, якби і на інші життєво важливі питання можна б отримувати відповідь, просто попісявши на шматок пластика ...