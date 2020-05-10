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Неділя позитиву: вечірні анекдоти 10 травня

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Неділя позитиву: вечірні анекдоти 10 травня
17:24 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

Свіжа добірка анекдотів, яка зробить Ваш вечір!

  • 1

    Адміністратор готелю говорить клієнту:

    - Я можу поселити вас з цією жінкою лише тоді, коли ви доведете, що вона ваша дружина.

    Клієнт відповідає:

  • 2

    - А якщо ви доведете зворотнє, я буду вдячний вам до самої смерті.

    Завод з виробництва нафтизину тримається на соплях.

    - Наше пиво холодне, як серце твоєї колишньої!

  • 3

    - Тобто пива у вас немає взагалі ...

  • 4

    Навіщо їхати на море? Ми мільйони років тому звідти не просто так вилізли. Це пастка! Сидіть у компа - не піддавайтеся провокаціям!

    Тест на вагітність - геніальний винахід. Було б круто, якби і на інші життєво важливі питання можна б отримувати відповідь, просто попісявши на шматок пластика ...

Весь день із посмішкою: анекдоти дня 10 травня

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